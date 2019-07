“Hoe hypocriet kan je zijn?”: Meghan Markle zwaar onder vuur om dekentje van baby Archie TDS

Bron: Daily Mail 0 Royalty Hoewel Meghan Markle (37) en prins Harry (34) miljoenen tot hun beschikking hebben, kopen ze blijkbaar toch niet altijd de meest eerlijke producten. De hertogin van Sussex is dan ook zwaar onder vuur komen te liggen omdat ze werd gespot met een dekentje dat in mensonterende omstandigheden zou gemaakt zijn. Het laken is afkomstig van een Indiase fabriek waar de werknemers amper 41 cent per uur krijgen. Dat schrijft Daily Mail.

Begin juli woonde Meghan Markle een polowedstrijd van haar echtgenoot prins Harry bij. Ze nam ook hun baby Archie mee, die ze tijdens de match rustig heen en weer wiegde in een wit dekentje met goudkleurige accenten. Het dekentje zou van organische materialen zijn, maar werd wel gemaakt door arbeiders die in mensonterende omstandigheden moeten werken in Indiase textielfabrieken.

De Britse Daily Mail bracht een bezoek aan de fabriek waar het dekentje, dat overigens van het merk Malabar is, werd gemaakt. De krant sprak er met verschillende arbeiders, die compleet in shock waren toen ze te horen kregen dat hun producten in Groot-Brittannië worden verkocht voor een bedrag waar zij twee volle weken voor moeten werken. “We worstelen om iedere maand rond te komen en het leven is moeilijk”, klinkt het. Het dekentje wordt in het Verenigd Koninkrijk verkocht voor zo’n 38 euro.

Overleven

De werknemers zijn wel tevreden dat Meghan ‘hun’ dekentje heeft gekocht, gezien het de verkoop enorm kan doen stijgen. Al is de kans natuurlijk klein dat die meerverkoop ook een positief effect zal hebben op het loon van de arbeiders. “Ik ben blij als de fabriek werk voor ons blijft houden. Ik werk alle uren die God ons geeft omdat we wel moeten. We begrijpen niets van het redden van de wereld en wat wel of niet organisch is. Voor ons gaat het om werken en overleven.”

Volgens de Britse media is het “hypocriet” van Meghan om het dekentje te kopen. De vrouw van prins Harry zou dan ook geen kans onbenut laten om zichzelf te presenteren als ‘ecologisch bewust’, terwijl ze in realiteit dus een product koopt dat wordt gemaakt in een fabriek waar arbeiders het met een hongerloon moeten doen.