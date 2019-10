“Hier trekt zij de lijn”: na Meghan Markle wil nu ook Kate Middleton zich uitspreken TDS

31 oktober 2019

10u27

Bron: Express.co.uk 0 Royalty Na het emotionele interview dat Meghan Markle (38) gaf tijdens haar reis door Afrika, zou nu ook Kate Middleton (37) van plan zijn zich publiekelijk uit te spreken over de druk en zorgen waar zij als royal mee moet afrekenen. Volgens Phil Dampier, een bekende royaltykenner en auteur van verschillende boeken over de Britse monarchie, heeft Kate haar schoonzus achter de schermen opgebeld om haar onvoorwaardelijke steun te uiten. “Hier trekt Kate de lijn, zo kan het niet verder met de tabloids.”

Volgens royaltykenner Phil Dampier is Kate Middleton, de vrouw van prins William, als geen ander op de hoogte van Meghans strijd tegen de constante stroom aan kwalijke geruchten, kwetsende roddels en negatieve krantenkoppen. Hoewel Markle zich steeds als een inspirerende en sterke vrouw presenteert, zou ze volgens Dampier in realiteit een zeer gevoelige vrouw zijn. En dat zou ook Middleton meer dan ooit beseffen: volgens de royaltykenner hebben Kate en Meghan inmiddels contact gehad, en zouden zij en hun partners vastberaden zijn zich opnieuw te verenigen als een viertal dat elkaar door dik en dun steunt.

“Achter de schermen is mij verteld dat Kate haar uiterste best doet om iedereen weer samen te brengen en Meghan te helpen waar ze kan”, aldus Dampier, die onder meer het boek ‘Royally Suited: Harry and Meghan In Their Own Words’ schreef. “Niemand van hen wil de Queen teleurstellen, dus Kate probeert de problemen onderling op te lossen. Er is mij verteld dat de Hertogin van Cambridge contact heeft opgenomen met Meghan en haar uitgebreid aan de telefoon heeft gesproken. Kate heeft medelijden met haar en begrijpt dat Meghan het moeilijk heeft.”

Steun en begrip

Na het geladen interview kon Meghan Markle op steun en begrip rekenen uit alle hoeken van de wereld. Door de documentaire ging de hashtag #WeLoveYouMeghan in geen tijd viraal. En hoewel er geen officiële reactie kwam van het paleis, bevestigde een hooggeplaatste koninklijke bron dat William “bezorgd was over zijn broer” en dat hij “hoopte dat Harry en zijn vrouw in orde zijn.”

Royaltykenner Phil legt uit dat Middelton haar schoonzus nu wil ondersteunen door ook zelf haar stilzwijgen te verbreken over hoe zij de afgelopen jaren werd aangepakt door de Britse media. “Kate heeft Meghan verteld dat elke lid van de koninklijke familie - inclusief zijzelf - door een slechte periode met de pers gaat. Maar het belangrijkste is om te leren uit fouten, verder te gaan en er doorheen te komen. Kate werd zelf onder vuur genomen toen ze met William uitging, toen ze Waity Katie werd genoemd en al zeker toen zij en de prins tijdelijk uit elkaar gingen. Ze heeft ook hardnekkige geruchten moeten doorstaan ​​dat William een ​​affaire beleefde, maar uiteindelijk hield Kate zich altijd stil en heeft ze haar waardigheid behouden.”

Daar zou nu dus verandering in komen. “Het zou een ramp zijn als Harry en Meghan de handdoek in de ring zouden gooien en hun koninklijke leven zouden opgeven - William en Kate zouden er kapot van zijn.”

