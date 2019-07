"Het kan me niet schelen of je dood bent of niet": Arabische sjeik over vrouw die weggevlucht is naar Londen Daimy Van den Eede

04 juli 2019

16u53 0 Royalty Prinses Haya Bint Al Hussein (45), één van de zes vrouwen van sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum (69), leeft al enkele maanden in Londen. Ze is samen met haar twee kinderen weggevlucht van de sjeik die tevens alleenheerser van Dubai is. “Hier is geen plaats meer voor jou. Het kan me niet schelen of je dood bent of niet”, reageert de sjeik op zijn eigen website.

Mensenrechtenorganisaties beweren al langer dat het er binnen de muren van het paleis van sjeik Mohammed allesbehalve rooskleurig aan toegaat. Er zou sprake zijn van zowel fysiek als verbaal huiselijk geweld. Dat zou verklaren waarom prinses Haya is weggevlucht.

Kinderen meegenomen

Het koppel heeft twee kinderen, Jalila (11) en Zayed (7). Ook hen heeft Haya meegenomen naar Londen. Daarover zou sjeik Mohammed furieus zijn. Het verklaart het boze gedicht op zijn website: “Oh lieverd, er is niets meer te zeggen. Je doodse stilte heeft me uitgeput. Er is hier geen plaats meer voor jou. Het kan me niet schelen of je dood bent of niet”, schrijft hij.

Er is hier geen plaats meer voor jou. Het kan me niet schelen of je dood bent of niet. Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Eerder probeerden ook twee van Mohammeds dochters, Shamsa en Latifa, te vluchten. Beide vrouwen werden uiteindelijk teruggebracht naar Dubai door het leger van de Verenigde Arabische Emiraten. In een video die vorig jaar uitlekte beweert Latifa dat haar vader “enkel met zijn eigen reputatie bezig is”. Ze zegt ook dat er in het land “geen gerechtigheid is en dat je als vrouw niets betekent”.

Hoe het nu verder moet met prinses Haya, is onduidelijk. Ze heeft politiek asiel aangevraagd in het Verenigd Koninkrijk en wil scheiden van Mohammed. Of dat laatste ook zal lukken is nog maar de vraag. De islamitische wet maakt het voor vrouwen namelijk moeilijk om te scheiden. Terwijl het bij mannen om een eenvoudige procedure gaat, moeten vrouwen een aanvraag bij de rechtbank doen.