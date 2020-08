“Harry’s beste vriend had grote twijfels over zijn relatie met Meghan” MVO

09 augustus 2020

14u36

Bron: ANP 1 Royalty Niet alleen prins William maar ook een van prins Harry’s beste vrienden had twijfels over Meghan Markle (39). Tom Inskip, ook wel bekend als ‘Skippy’, raadde Harry voor zijn verloving aan eerst een tijdje met haar samen te gaan wonen voordat hun relatie echt serieuze vormen aan zou nemen. Dat staat volgens The Sunday Telegraph in het boek ‘Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’.

Harry (35) was volgens de auteurs, royalty-verslaggevers Omid Scobie en Carolyn Durand, niet echt blij met die opmerking al wist hij dat Inskip het goed bedoelde. “Het deed hem pijn dat iemand met wie hij zo close was, zijn oordeel niet zou vertrouwen”, zegt een bron, die naar verluidt met toestemming van Harry en Meghan heeft gesproken, in het boek.

Eerder werd al bekend dat ook William zijn bedenkingen had over de haast van Harry om met Meghan te trouwen. Hij vreesde dat zijn broer verblind was door lust. Harry was beledigd door het advies van William dat hij de tijd moest nemen om “dit meisje” te leren kennen. De hertog van Sussex zou dat vervolgens als een denigrerende opmerking hebben opgevat.

Tom Inskip en Harry kennen elkaar van hun tijd op Eton College waar ze onafscheidelijk waren. Hij was ook vaak aanwezig bij de feesten waarmee Harry later in de media kwam zoals het veelbesproken incident in Las Vegas in 2012 waarbij Harry een spelletje stripsnooker speelde met zes showgirls in zijn hotelsuite.