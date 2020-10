“Harry en Meghan zijn tijdens crisis weer closer geworden met koninklijke familie” MVO

13 oktober 2020

08u15

Bron: ANP 0 Royalty Het coronavirus zou prins Harry en Meghan dichter bij hun familie in het Verenigd Koninkrijk hebben gebracht. Volgens Entertainment Tonight heeft het koppel hernieuwde energie opgedaan in Montecito, waar ze nu met hun zoontje Archie wonen en dat zou ertoe geleid hebben dat de banden met de koninklijke familie ook weer beter zijn geworden.

“Hun connecties met de koninklijke familie zijn niet zo verwaterd als de tabloids willen doen uitschijnen", zegt een insider. “Tijdens de lockdown hebben Harry en Meghan weer contact gezocht met de queen, prins Charles en prins William. Ze zijn closer geworden vanop afstand.”

Volgens diezelfde bron is het koppel ook erg blij met hun nieuwe leventje. “Ze zijn ontzettend enthousiast om aan verschillende projecten te gaan werken en de familie spoort hen daar ook toe aan, ook al wordt er anders beweerd in de tabloids. Met name Harry heeft het gevoel dat Meghan ‘iets’ in hem heeft wakker gemaakt wat betreft minderheden. Hij wil zich echt voor die groepen gaan inzetten.”

“Voor elke jonge familie is het zoeken naar de juiste balans, maar Harry en Meghan denken nu op het juiste spoor te zitten en zijn vastberaden om hun werk goed te doen. Er komt de aankomende maanden nog veel meer van hen naar buiten.’