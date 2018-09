"Harry en Meghan hebben de bloemetjes buiten gezet in Amsterdam" Redactie

25 september 2018

08u40

Bron: AD.nl 1 Royalty Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zouden afgelopen weekend de bloemetjes hebben buitengezet in de Nederlandse hoofdstad, waar ze uitgenodigd waren voor de feestelijke opening van SoHo House Amsterdam. Dit meldt de Engelse krant The Evening Standard.

Harry en Meghan zouden drie dagen lang genoten hebben van een weekend dat omschreven werd als 'eten, drinken, slapen, dansen, bootjes en fietsen'. Naast de royals werden er nog een aantal prominente gasten ingevlogen, zoals acteurs Eddie Redmayne, Jenna Coleman, Stanley Tucci en model Lily Cole.

Club met speciale betekenis

SoHo House is een exclusieve club voor leden en doet tevens dienst als hotel voor diezelfde leden. Voor Harry en Meghan heeft de club een speciale betekenis, omdat hun eerste date plaatsvond in een privé-eetkamer van SoHo House London. Ook zou Meghan haar vrijgezellenfeest hebben gevierd in een vestiging van de club in de Engelse Cotswolds.