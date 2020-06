“Harry en Meghan gaan lezingen geven over sociale kwesties” BDB

24 juni 2020

21u29

Bron: ANP/Daily Mail 0 Royalty Prins Harry (35) en Meghan Markle (38) zetten een nieuwe stap in hun weg naar financiële onafhankelijkheid. Volgens de Los Angeles Times gaat het stel in de toekomst speeches geven voor onder andere bedrijven, handelsverenigingen en fora.

Harry en Meghan zijn volgens de bron in de Amerikaanse krant van plan lezingen te geven over sociale kwesties als rassengelijkheid, geslachtsgelijkheid en het milieu. De twee zouden hiervoor een contract getekend hebben bij het prestigieuze Harry Walker Agency. Dat agentschap vertegenwoordigt ook Oprah Winfrey, Serena Williams - een goede vriendin van de hertogin - en acteur Tyler Perry. Het is in die laatste zijn villa dat de twee met baby Archie momenteel verblijven in Los Angeles.

Het staat als een paal boven water dat Harry en Meghan veelgevraagde sprekers zouden zijn. Bovendien is het een carrièreswitch die veel geld kan opleveren. Zo kreeg president Obama in 2017 naar verluidt 400.000 dollar (355.000 euro) voor een toespraak op een congres. De Obama’s zijn trouwens een grote inspiratiebron voor de hertog en hertogin van Sussex. Volgens geruchten hebben Barack en Michelle Harry en Meghan geadviseerd bij het uittekenen van hun verdere professionele loopbaan. Beide koppels zijn ook goed bevriend.

Lees ook:

Nieuw boek schetst ontluisterend beeld van Meghan Markle: “Binnen vijf jaar is haar huwelijk voorbij”

Meghan Markle vangt bot en moet verschillende claims tegen Britse pers laten vallen

Na haar rol in Disney-documentaire ‘Elephant’: “Meghan Markle overladen met filmaanbiedingen”