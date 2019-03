“Groot verdriet” bij Nederlandse koningspaar na aanslag KDL

18 maart 2019

16u42

Bron: ANP 0 Royalty De Nederlandse Koning Willem-Alexander en koningin Máxima “leven intens” mee met de slachtoffers van de aanslag in Utrecht. Daar vond maandagochtend in een tram een schietpartij plaats. Drie mensen kwamen om het leven, negen mensen raakten gewond.

“Het doet ons groot verdriet dat bij een aanslag in Utrecht drie mensen om het leven zijn gekomen en anderen ernstig gewond zijn geraakt”, liet het koningspaar maandagmiddag weten. “Met de slachtoffers en hun familie leven wij intens mee.” Willem-Alexander en Máxima vinden “geweldsdaden als deze volstrekt onacceptabel”. “Laten wij samen eensgezind op de bres staan voor een samenleving waarin mensen zich veilig kunnen voelen en waarin vrijheid en verdraagzaamheid de boventoon voeren.”

Ook bedankt het koningspaar “alle hulpverleners die zich momenteel inzetten voor de getroffenen”. Hulpdiensten met zwaailichten rijden af en aan in Utrecht. In de lucht hangen meerdere helikopters, maandagochtend vlogen drie traumahelikopters naar de plek des onheils. Ook posten op diverse plekken, zoals bij scholen en bij de Jaarbeurs, agenten. De gemeente Utrecht heeft haar inwoners opgeroepen binnen te blijven nu de dader nog voortvluchtig is. “In gedachten zijn wij bij de inwoners van Utrecht”, aldus Willem-Alexander en Máxima.