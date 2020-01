“Exclusief kiekje Harry, Meghan en Archie kan bijna een miljoen euro opleveren” Redactie

22 januari 2020

18u00

Bron: AD 0 Royalty De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan kunnen dan wel snakken naar een vredig leventje in Canada, de paparazzi lijken niet van plan het stel met rust te laten. Naar verluidt kan een exclusief gezinskiekje, waar het gezicht van baby Archie goed op te zien is, wel 900.000 euro opleveren.

Meghan Markles handel en wandel werd de afgelopen dagen al nauwlettend in de gaten gehouden door fotografen vanachter bosjes bij het huis waar ze verblijft op het Canadese Vancouver Island. Gisteren stonden de Britse kranten vol met foto’s van Harry’s vrouw, die een dag eerder met hun zoontje Archie in de draagzak twee honden uitliet in de bosrijke omgeving. Een doorn in het oog van het paar, dat afgelopen week afstand deed van de koninklijke titels, juist om in meer rust hun leven te kunnen leiden. Harry en Meghan zetten dan ook direct advocaten op de zaak en lieten waarschuwingen sturen naar de media om de beelden vooral niet te publiceren.

De kans is klein dat de paparazzi daarvoor terugdeinzen, zegt Giles Harrison van de London Entertainment Group tegen de Australische site News.com.au. “De honger naar foto’s van hen valt niet te stillen”, stelt de fotograaf die net twee weken op Vancouver Island heeft vertoefd. Hij kiekte Meghan toen ze vorige week met een watervliegtuigje vertrok naar Vancouver. “Zij zijn van die beroemdheden waaraan je hoe dan ook geld kunt verdienen.”

Babygezicht

Hij stelt dat een exclusieve foto van Meghan een fotograaf 180.000 euro kan opleveren, als de foto wordt verkocht aan verschillende media. Wie een exclusief plaatje schiet van Harry, Meghan én Archie, vooral een waar het gezicht van de baby goed zichtbaar op is, kan wel op 900.000 euro rekenen, aldus Harrison. “Let wel, er zijn mensen van wie de enige baan bestond uit het volgen van zijn moeder (lady Diana, red.) en die hebben daarmee een fortuin verdiend.”

“Bijna 1 miljoen euro, ja? Dan ga ik emigreren”, grapt de Nederlandse fotograaf Edwin Smulders, die onder meer de eerste foto van Willem-Alexander en Máxima maakte. “Ik denk dat je inderdaad wel serieus geld kunt verdienen met een exclusieve foto van Harry en zijn gezin. Zij staan in bladen en kranten over de hele wereld op de cover, en alleen al in Engeland betalen ze de hoofdprijs.”

Maar, zegt hij, de kans is niet groot dat je als fotograaf werkelijk iets exclusiefs kunt maken. “Alle grote Engelse kranten hebben nu mensen op Vancouver Island zitten, en ook fotografen die daar in de buurt zitten zullen een poging wagen. Het zal al snel zo zijn dat er een collega naast je staat als je ze ergens spot. Dan zijn de verdiensten lang niet zo groot meer.”



En dan zijn de Britten onderling nog netjes, weet Smulders. “Ik heb eens meegemaakt dat Franse fotografen mijn bodywarmer kapot trokken, omdat ik een foto wilde maken van topmodel Kate Moss die met haar vriendje het Amstel Hotel verliet. Zij hadden die foto al en wilde voorkomen dat ik zo’n zelfde beeld zou maken.”

Bestaansrecht

De Britse pers zal volgens Smulders niet snel loslaten, hoe dreigend de taal van advocaten van de voormalige Sussexjes ook is. “Een paar maanden geleden ging het verhaal dat Harry en Meghan via Schiphol met een privévliegtuig naar Ibiza waren gevlogen. Ik kwam toen een Engelse verslaggever tegen die al een week in Amsterdam alle details van die vlucht aan het uitzoeken was. Het Britse koningshuis is hun bestaansrecht, zij verkopen zo honderdduizenden kranten meer met een verhaal dat verder niemand heeft.”

De Britse fotograaf Harrison voorspelt dat Harry en Meghan, die oorspronkelijk uit de Amerikaanse stad Los Angelos komt, het misschien zelfs zwaarder gaan krijgen, daar aan de andere kant van de oceaan. “Als ze ooit de Verenigde Staten betreden, dan kunnen de Amerikaanse tabloids hun lol op. Ik voorspel dat de kans op een rustig leven voor Harry nul is.”