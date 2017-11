"Erg lief en romantisch": Meghan verklapt hoe prins Harry haar ten huwelijk vroeg KVDS

Royalty Meghan Markle heeft verklapt hoe de Britse prins Harry haar ten huwelijk heeft gevraagd, in het allereerste interview dat het koppel gaf sinds het zijn verloving aankondigde. Hier kan je het interview opnieuw bekijken.

"Het gebeurde enkele weken geleden in onze cottage", aldus Harry. Waarop Meghan meteen doorgaat: "We aten kip en het was een ongelofelijk leuke verrassing, zo lief en romantisch. Hij is op één knie gaan zitten."

"Ze kon me eigenlijk mijn zin bijna niet laten afmaken. Ze zei de hele tijd: 'kan ik ja zeggen?', 'kan ik ja zeggen?'", lacht Harry. "En toen ik haar vroeg of ik haar de ring mocht geven, zei ze meteen: 'ja, zeker, geef me de ring maar'. Het was een heel mooi moment en ik denk dat ik haar echt verrast heb."

Diana

Gevraagd naar wat zijn moeder - de overleden prinses Diana - van Meghan gevonden zou hebben, kreeg de prins het even moeilijk. "Ik denk dat ze de beste vriendinnen geweest zouden zijn. Dagen zoals vandaag mis ik haar enorm. Om het leuke nieuws te delen."

De verlovingsring houdt een duidelijke verwijzing in naar haar. De kleine diamanten op de zijkant komen uit Diana's juwelencollectie. Iets wat Markle ook belangrijk vond. "Ik heb haar nooit kunnen ontmoeten en zo krijgt ze toch ook een plaats en is ze er een beetje bij. Ik ken haar ook dankzij de verhalen van de familie. Familie is heel belangrijk en daarom vind ik dit ook zo mooi", klonk het.

Queen

Markle ontmoette ook al de Queen en dat ging erg gemoedelijk volgens haar. "Ze is een geweldige vrouw. Harry had me al zo veel over haar verteld, niet alleen over haar als monarch, maar ook over haar als grootmoeder die hij erg graag ziet."

Dat de honden van de koningin al 33 jaar naar hem blaffen, maar niets deden toen zijn verloofde op bezoek kwam, vond Harry dan weer ongelofelijk. "Ze lagen de hele tijd op mijn voeten tijdens de thee, het was heel lief", aldus Markle.

Kinderen

Gevraagd of er al aan kinderen gedacht wordt, is het koppel snel: "Nee, er is nog niemand op komst, een stap per keer", lacht Harry. "We willen heel graag kinderen, maar dat zal nog even moeten wachten."