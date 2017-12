"Door relatie met Harry werd Meghan geen Bondgirl" DBJ

06u36

Bron: ANP 0 AFP Meghan Markle Royalty Producenten van de James Bond-films lieten vorig jaar hun oog vallen op Meghan Markle als nieuwe Bond Girl. Ze lieten hun plannen varen toen duidelijk werd dat er iets moois opbloeide tussen de actrice en prins Harry.

Volgens een bron van The Sun was de verloofde van de Britse prins één van de vijf kanshebbers voor de rol. "Meghan is perfect voor de rol van Bond Girl. Ze heeft glamour, is sexy en een goede actrice. De rol is de laatste tijd steeds gegaan naar actrices die als nog opkomend talent worden gezien, en dat was Meghan zeker voordat haar relatie met Harry bekend werd."

De makers van de nieuwe Bond, die voorlopig de werktitel 'Bond 25' heeft, gingen er al vanuit dat Meghan geen optie meer was toen bekend werd dat zij de vriendin van Harry was. Bij de bekendmaking van de verloving van de twee werd inderdaad duidelijk dat de actrice haar Hollywoodcarrière beëindigt.