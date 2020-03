“De veiligste keuze”: Queen Elizabeth verlaat Buckingham Palace uit vrees voor corona TK

15 maart 2020

12u38

Bron: The Sun 8 Royalty The Queen has left the building: koningin Elizabeth (93) heeft haar woonst in Buckingham Palace verlaten. Ze zet alle activiteiten stop en trekt zich voorlopig terug in Windsor Castle uit vrees voor het coronavirus. “De koningin wordt binnen enkele weken 94", vertelde een paleisbron aan The Sun. “Iedereen wil haar nu zoveel mogelijk beschermen.”

Ook in Groot-Brittannië grijpt het coronavirus wild om zich heen. Vanmorgen werd er bekendgemaakt dat het aantal doden gisteren bijna verdubbelde: intussen bezweken al 21 mensen aan de longziekte. Reden genoeg voor het paleis om hun staatshoofd in veiligheid te brengen. Tot deze week ontving de Queen nog mensen in Buckingham Palace voor officiële aangelegenheden, maar die activiteiten werden nu stopgezet. Meer nog: de koningin heeft het paleis in Londen volledig verlaten. Zij en haar man, prins Philip (98), werden naar Windsor Castle gebracht. Als het virus zich nog verder uitbreidt, zijn er zelfs plannen om het bejaarde koppel in quarantaine te plaatsen in hun buitenverblijf in Sandringham.

“Ze verkeert in goede gezondheid, maar het leek ons het beste om haar elders onder te brengen", aldus de paleisbron. “Veel van haar medewerkers zijn in paniek over het virus, zeker aangezien de Queen tot een paar dagen geleden nog veel mensen ontmoet heeft. Nu ze op amper een paar weken van haar 94ste verjaardag is, wil iedereen haar in veiligheid brengen.” Er werd de Queen ook aangeraden om haar jaarlijkste grootse tuinfeesten in mei en juni af te blazen. De koningin wordt op 21 april 94.

Of Windsor Castle een veiligere optie is dan Buckingham Palace, valt echter nog af te wachten. Eerder deze week werd een van de gebouwen op het landgoed afgesloten nadat enkele personeelsleden ziek werden en symptomen van corona vertoonden. Het Savill-gebouw wordt dit weekend professioneel ontsmet. “We houden de situatie nauwlettend in de gaten”, klinkt het. De rest van het domein blijft voorlopig wel open voor het publiek.

Uitstel

Eerder werd al bekendgemaakt dat de koningin haar geplande bezoeken aan Camden en Cheshire niet zal uitvoeren. Ook prins Charles en zijn vrouw Camilla stellen hun gezondheid voorop en annuleerden daarom hun reis naar Bosnië en Herzegovina, Cyprus en Jordanië. “Gezien de situatie rondom de coronaviruspandemie, heeft de Britse regering besloten om de prins en zijn vrouw te vragen hun reis naar de drie landen uit te stellen,” luidt de verklaring. De twee zouden volgende week dinsdag vertrekken, en een aantal dagen spenderen in elk land.

Ook prins Harry heeft zijn eerstvolgende bezoek aan Groot-Brittannië noodgedwongen moeten uitstellen. De royal zou eind april aanwezig zijn bij de marathon van Londen. Het sportevenement is echter verschoven vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De organisatoren besloten de marathon te verplaatsen naar zondag 4 oktober. Het hardloopevenement stond voor 25 april op het programma. Net als in andere jaren zou prins Harry aanwezig zijn in de Britse hoofdstad. Hij is beschermheer van de London Marathon Charitable Trust.

De 35-jarige Harry zou na zijn bezoek aan Londen ook aanwezig zijn bij de Invictus Games. Die worden vanaf 9 mei in ons land gehouden. Of dat evenement wordt uitgesteld vanwege het coronavirus, is nog niet bekend.