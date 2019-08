“Dat is niet ondeugend, maar onbeschoft”: Britse volk verdeeld over uitgestoken tong van prinses Charlotte TDS

10 augustus 2019

12u00

Bron: ANP 0 Royalty Het was groot nieuws dat prinses Charlotte, de dochter van prins William en zijn vrouw Kate Middleton, donderdag haar tong uitstak naar het aanwezige publiek bij een zeilwedstrijd. Op sociale media en op Britse sites zijn er naast overwegend positieve reacties, ook een aantal negatieve berichten te lezen over ‘de tong van Charlotte’.

“Dat is niet ondeugend, maar onbeschoft”, schrijft iemand op Twitter. “Ze zou wat discipline bijgebracht moeten worden. Het is al erg genoeg dat het gemiddelde kind dat doet, maar zij is koninklijk en haar moeder had haar een reprimande moeten geven in plaats van te gaan staan lachen.”

Sommigen weten ‘precies’ waar het gedrag van Charlotte vandaan komt. “Kate en Wills zijn haar ouders. Alle slechte eigenschappen van hun kinderen komen bij hen vandaan”, schrijft iemand over het voorval. “Nog een onbeschoft kind”, schrijft iemand anders. “Dat kind is haar hele leven al een kleine onbeschaafde madam, maar goed, geef Ome Harry maar de schuld”, zegt een ander, waarbij hij verwijst naar Williams broer Harry, die ooit ook zijn tong uitstak naar de aanwezige pers.

Eén galspuwer denkt in ieder geval wel te weten hoe de kleine Charlotte aangepakt moet worden. “Gooi haar in The Tower (vroeger de gevangenis van Londen, red.) om haar wat manieren bij te brengen.”