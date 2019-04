“Charlotte Casiraghi trouwt deze zomer” KDL

09 april 2019

09u41 0 Royalty Het lijkt erop dat de Monegasken zich opnieuw mogen opmaken voor een huwelijk. Charlotte Casiraghi (32), de oudste dochter van prinses Caroline van Monaco, en haar verloofde Dimitri Rassam (37), zouden begin juli in het huwelijksbootje stappen.

Charlotte en de filmproducent maakten onlangs op het jaarlijke Rozenbal in Monaco een liefdesstatement - en vooral een vuist naar de pers - door samen op het evenement te verschijnen. Franse en Spaanse magazines schreven rond de jaarwisseling namelijk dat de verloving tussen de twee was afgesprongen, amper enkele weken na de geboorte van hun zoontje Balthazar (5 maanden).

Niets lijkt dus minder waar. Charlotte en Dimitri, die sinds 2016 een koppel vormen, waren vorig jaar al van plan om elkaar eeuwige liefde en trouw te beloven. Maar toen Charlotte zwanger bleek, werden de festiviteiten op de lange baan geschoven. Of hun drie kinderen - Charlotte en Dimitri hebben naast hun zoon Balthazar ook elk nog een kind uit een vorige relatie - bruidskindjes van dienst zullen zijn is niet geweten, maar de gastenlijst zal alvast indrukwekkend zijn. Zo is Charlotte een graag geziene gast in de beau monde en heeft ze heel wat vrienden in de film-, kunst- en modewereld.