'Bake Off'-winnaar bakt jarige koningin Mathilde een taart, maar die verbleekt bij die van schoenmoeder Paola

19 januari 2018

19u13

Bron: Eigen berichtgeving 2 Royalty Koningin Mathilde mag morgen 45 kaarsjes uitblazen, want dan viert zij haar verjaardag. Een gelegenheid die ' Bake Off'-winnaar Hans Martens extra in de verf wil zetten: hij ging vandaag al naar het paleis in Laken, om er een lekkere taart te overhandigen. Al moet het gezegd: tegen de taart die Paola kreeg, valt niet veel te beginnen.

Het is een traditie binnen het Belgische hof: bij elke verjaardag wordt er wel een of andere taart aangesneden. Koningin Mathilde werd verwend door 'Bake Off'-winnaar Hans Martens, die een smakelijke taart in de vorm van een kroon kwam overhandigen. De cake werd knap versierd met chocolade en gouden details, wat helemaal past bij de koninklijke ontvanger.

Onze vorsten gaan voor gebak normaal langs bij Michael Lewis-Anderson, die zijn eigen patisserie Wittamer op de Grote Zavel in Brussel runt. De zaak werd bekend en beroemd door de monumentale chocolade pièce-montée op de trouw van Filip en Mathilde. Volgens de koning is Lewis-Anderson zelfs "de koning van de cake".

Onze koninklijke familie bestelt dan ook regelmatig een eetbare sculptuur bij Michael, enkele maanden geleden nog voor de 80ste verjaardag van Paola. Zij mocht toen een gigantische groene verjaardagstaart aansnijden, en had daarvoor zelfs de hulp van prins Joachim nodig. Ook ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van de Queen mocht hij een taart bakken, voor de Britse Ambassade in Brussel.

Hans Martens, winnaar van Bake Off Vlaanderen, bracht deze ochtend een verjaardagstaart voor de Koningin.