“Andrew wil wél meewerken aan Amerikaans politieonderzoek Epstein” Bob van Huet

14 maart 2020

12u05

Bron: AD 0 Royalty De Britse prins Andrew zal mogelijk toch meewerken aan het onderzoek tegen wijlen Jeffrey Epstein. De Britse krant Daily Telegraph meldt dit vanochtend.

Advocaten van de prins hebben volgens de krant contact met het kantoor van de openbare aanklager in New York dat onderzoek doet naar het prostitueren van minderjarigen door de pedofiele Amerikaanse miljardair die goed bevriend was met de Britse prins.

Eerder kwam vanuit New York van justitiebronnen het bericht dat de zoon van koningin Elizabeth op geen enkele wijze betrokken wilde worden bij het Amerikaanse onderzoek. Nu is er dus wel contact. Uit de entourage van Andrew wordt opgetekend dat de prins ‘verbijsterd’ is over de suggestie dat hij niet zou willen meewerken.

Andrew kwam in de problemen na verklaringen van de destijds minderjarige Amerikaanse Virginia Roberts Giuffre die onder ede verklaarde dat ze van Epstein drie keer met Andrew naar bed moest. De prins ontkende dat ten stelligste en zei zich niet te kunnen herinneren dat hij Giuffre ooit heeft ontmoet – wat wordt weersproken door intieme foto’s.

In en berucht en pijnlijk interview met de BBC van vorig jaar verklaarde Andrew letterlijk dat hij ‘indien nodig bereid was elk ter zake doende onderzoek bij te staan’. Na die uitzending nam de prins afscheid van zijn formele rol als lid van de koninklijke familie.

Meer ellende

Alsof hij zich niet al genoeg ellende op de hals had gehaald door de dubieuze vriendschap met Epstein raakt Andrew opnieuw in opspraak door zijn schimmige vrienden, deze keer zakenrelaties uit Kazachstan. Die zouden voor bijna 90 miljoen euro aan huizen hebben gekocht in Londen. De Britse justitie doet al enige tijd onderzoek naar de praktijken waarbij Nurali Aliyev (35), de kleinzoon van voormalig president Nursultan Nazarbayev een van de hoofdpersonen is. Hij wordt verdacht van zwendel en witwasserij.

Deze week richtte het onderzoek zich op een huis en twee eigendommen van Aliyev in Londen op de sjieke Hampstead Row. Onderzoek van Britse journalisten naar het Kazachse gerommel in peperduur onroerend goed in Londen deed opnieuw twijfel rijzen rond de verkoop van Sunninghill Park, de villa van prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson. Koper was ene Timur Koelibajev, tevens schoonzoon van de Kazachse president en een vooraanstaand investeerder. Koelibajev betaalde in 2007 ruim 3,5 miljoen euro meer dan de vraagprijs van 13 miljoen euro, voor een volgens makelaars slecht onderhouden landgoed. Het joviale bod was extra vreemd omdat er op dat moment geen ander bod was op het huis.

Andrew zou ook nog eens zijn betaald via een berucht investeringsfonds dat meestal steekpenningen verlangde van potentiële investeerders in de Kazachse olie-industrie. Bij die gelegenheid zou Andrew zijn bewerkt om te lobbyen voor onder anderen Koelibajev die een oogje had laten vallen op enige koninklijke domeinen. The Daily Telegraph kreeg ook boven water dat Andrew vier jaar geleden bemiddelde voor een groot rioleringsproject in Kazachstan, tegen betaling van 4 miljoen provisie.