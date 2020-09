“Andrew is seksverslaafd en geobsedeerd door roodharigen”: nieuw boek laat voormalige sekspartners van Britse prins aan het woord SDE

25 september 2020

13u58

Bron: Page Six 0 royalty Het nieuwe boek ‘Sex, Lies and Dirty Money by the World’s Powerful Elite' van Ian Halperin (56) laat heel wat stof opwaaien. De auteur sprak met zo’n dozijn sekspartners van de Britse prins Andrew (60) , en die schetsen een verrassend beeld van de man.

Ian Halperin dook voor z'n nieuwe boek onder meer in het privéleven van de Britse prins Andrew, die onder vuur ligt vanwege z'n banden met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Bovendien beschuldigt Virginia Roberts hem ervan haar verkracht te hebben toen ze nog minderjarig was. Halperin sprak met zo’n dozijn vrouwen die beweren seks te hebben gehad met de prins, nadat ze aan elkaar waren voorgesteld door Epstein.

Gentleman

“De meeste vrouwen omschreven Andrew als een echte gentleman”, klinkt het in het boek. “Ze zeiden dat de seks met wederzijdse toestemming was gebeurd. Eén vrouw omschreef hem als een erg uitdagende minnaar: er waren geen limieten voor hem in bed. Ze zei: ‘Andrew heeft m'n wereld op z’n kop gezet, wat betreft seks’.” Toch voelde de vrouw zich nadien teleurgesteld, klinkt het: “Ze hoorde niets meer van hem."

De auteur geeft toe dat hij geen bewijzen heeft gevonden dat Andrew seks had met minderjarige vrouwen. Toch lijdt het volgens hem geen twijfel dat Epstein vrouwen regelde voor de prins. “Dat was meteen de reden waarom ze vrienden waren." Andrew had bovendien een duidelijk type. “Hij was geobsedeerd door roodharigen, dus liet Epstein z’n verkenners de straten afzoeken naar prachtige roodharigen.”

Te weinig aandacht

Een van de geïnterviewde vrouwen beweert dat Andrew verslaafd was aan seks. Die weet hij zelf aan z'n positie in het Britse koningshuis, ná oudere broer en kroonprins Charles. “Hij vergeleek de relatie met z'n broer met die van William en Harry”, klinkt het. “Men vindt dat William uit het juiste koninklijke hout gesneden is, net zoals Charles. Andrew en Harry zijn de bad boys. Dat zorgde ervoor dat hij zich als playboy ging gedragen. Hij kreeg misschien geen aandacht, maar dat hij die knappe vrouwen in z'n bed kreeg, zorgde ervoor dat hij zich toch bijzonder voelde."

In 2011 bekoelde de vriendschap tussen Epstein en Andrew. Volgens de auteur omdat de prins bang was geworden voor z'n vriend. “Epstein had informatie over mensen en hij gebruikte die ook tegen hen. Toen hij en Andrew elkaar voor het laatst ontmoetten in 2011, zat Andrew op handen en knieën. Hij smeekte Epstein om nooit iets over hem te onthullen. Als Epstein een prins al op de knieën kon krijgen, bedenk dan wat voor macht hij over anderen had.”

Ongefundeerd en luguber

Zelf heeft Andrew nog niet gereageerd op de nieuwe onthullingen, maar een van z'n ingewijden deed dat wel. “Zowel qua stijl als inhoud lijken veel van deze anonieme herinneringen opgeblazen”, liet die weten in de Britse pers. “Ze komen bovendien van mensen die de overtuiging missen om hun namen eraan te verbinden.” Toch is het niet allemaal negatief: “De nadruk op de relaties tussen volwassenen met wederzijdse toestemming, is erg belangrijk”, zegt de bron. “Wat betreft de beschuldigingen over de relatie tussen de hertog en Epstein, deze ongefundeerde en lugubere verhalen lijken enkel bedoeld om boeken te verkopen.”

‘Sex, Lies and Dirty Money by the World’s Powerful Elite’ is in zes delen verkrijgbaar via Amazon.