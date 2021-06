Roxeanne Hazes verzoent zich met haar oudste zus Nathalie: “Blij dat ze het heeft volgehouden”

Showbizz Harry uit ‘Huis Gemaakt’ kroop uit een diep dal: “Toen ik het niet meer zag zitten, werd ik opgenomen”

8 juni Harry Descamps (26) en Jerina Malfait (29) waren één van de twee verliezers van het VTM-programma ‘Huis Gemaakt’, maar door een inzamelactie heeft het Kortrijkse koppel ondertussen meer dan 123.000 euro op hun bankrekening staan. Al is geld nooit het belangrijkste geweest in het leven van deze twee jonge ouders. Harry werd op school vele jaren gepest en draagt daar nog steeds de gevolgen van. “ Alles is er in één grote gulp, uit gekomen in de periode dat ik die paniek- en woedeaanvallen kreeg”, vertelt hij in Humo.