“Roxeanne Hazes start bodemprocedure tegen Rachel Hazes over erfenis”

ShowbizzRoxeanne Hazes start een bodemprocedure in de zaak tegen haar moeder Rachel Hazes rond de erfenis van André Hazes. Dat zegt haar woordvoerder Bernard Tomlow tegen ‘RTL Boulevard’. Eerder spande Roxeanne al een kort geding aan tegen haar moeder. De rechter gaf toen aan dat dit thuishoorde in een bodemprocedure.

Roxeanne was volgens de rechter te laat met het indienen van haar vorderingen in de kortgedingprocedure, omdat zij in 2020 al wist dat haar moeder geen erfgenaam was. Het spoedeisende belang ontbrak. De beoordeling of Rachel zich erfgenaam mag blijven noemen hoort daarmee thuis in een bodemprocedure. Daarom mocht de weduwe van André Hazes voorlopig de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten van de zanger blijven voortzetten, ondanks het feit dat zij volgens het testament geen erfgenaam is. En mocht ze zich voorlopig nog erfgenaam blijven noemen.



Daar gaat Roxeanne nu dus tegenin. Ze vindt dat haar moeder onterecht de inkomsten uit het nalatenschap van de overleden volkszanger heeft ontvangen. “We gaan dan meteen naar de rechter en we gaan dat aan de orde stellen”, laat haar advocaat weten aan ‘RTL Boulevard’. “De kinderen hebben recht op hun nalatenschap.”

De bodemprocedure zal volgens Tomlow in oktober of november plaatsvinden. Royce de Vries, die Rachel Hazes vertegenwoordigt, geeft aan nog niets vernomen te hebben. “De aankondiging hebben wij via de media en juicekanalen moeten vernemen. Wij zullen daarom in dit stadium niet reageren en wachten de verdere berichten af.”

Hoe zat het ook alweer?

Roxeanne had haar moeder voor de rechter gesleept om, samengevat, twee redenen: Rachel zou niet de rechtmatige erfgenaam zijn van André Hazes senior, omdat het stel in scheiding zou hebben gelegen toen de volkszanger in 2004 overleed. En Rachel zou bij het verdelen van het geld en de bezittingen destijds delen van het kapitaal hebben verzwegen.

Bij de behandeling van de zaak zei Rachel ‘dat ze altijd het beste heeft gewild voor haar kinderen en dat Roxeanne dat diep in haar hart ook wel weet’. Roxeanne was er zelf niet en liet de zitting over aan haar advocaten. Zij wilde niet komen, omdat ze het emotioneel niet aankon met haar moeder geconfronteerd te worden. Rachel en Roxeanne leven al langere tijd in onmin met elkaar.

