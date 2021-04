Roxeanne Hazes niet te spreken over docu rond haar vader: “Niet akkoord met gebruik van privébeelden”

Dit jaar zou André Hazes senior 70 jaar zijn geworden. De aanleiding voor de Nederlandse omroep AVROTROS om een exclusieve documentaire uit te brengen over de volkszanger. Iets te exclusief, zo blijkt. Dochter Roxeanne Hazes is namelijk niet te spreken over de docu. Zo werden er in de eerste aflevering privébeelden gebruikt van het gezin. Het gaat volgens Roxeanne onder meer om materiaal dat zij met haar eigen recorder heeft gefilmd. Eén fragment is van een van de laatste gesprekken die zij met haar vader had. Op Instagram laat ze alvast weten dat ze geen toestemming gegeven heeft om de beelden te gebruiken in de docu.

Wel hebben de producenten haar benaderd met de vraag of ze mee wilde werken aan de documentaire, maar dat zag de zangeres niet zitten. “Ik heb via mijn management aan beide producenten laten weten dat ik niet akkoord ga met het gebruik van privébeelden”, laat ze weten op Instagram. Een aantal van de beelden die gebruikt werden in de docu heeft Roxeanne immers zelf nog nooit gezien. “Aangezien ik niets anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden en op een zelfgekozen moment willen bekijken en aan mijn kind laten zien”, klinkt het verder nog op sociale media.

Geen contact meer

Haar moeder Rachel, waar Roxeanne zelf al een hele tijd geen contact meer mee heeft, werkte wel mee aan de serie. Het is ook zij de de beelden vrijgaf voor het maken van de documentaire. Dat de dochter van Hazes niet mee wilde werken aan het project heeft volgens de zangeres wel niets te maken met haar moeder. “Dit is geen ordinaire pesterij. Ik vind oprecht dat de reeks, om vele redenen en op deze manier niet gemaakt had mogen worden.”

Bij AVROTROS waren ze woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar en ook producent Vincent TV reageerde nog niet op de kritiek van Roxeanne. Verschillende bekende Nederlanders geven de dochter van Hazes wel gelijk. Zanger Tim Knol noemt het gebruik van de beelden ‘heel erg grof’. En ook schrijver Nico Dijkshoorn staat achter de jonge vrouw. “Diepe buiging voor Roxeanne Hazes. Pijnlijk voor hele sliert BN’ers in docu. Pijnlijk voor omroep”, schrijft de auteur op zijn sociale media.

André Hazes junior (27) komt wel aan bod in de documentaire. In ‘Kleine jongen’ vraagt hij zich onder meer luidop af wie de man achter de artiest was. Een vraag waar hij niet meteen een antwoord op heeft. “Ik ben er wel naar op zoek”, geeft hij eerlijk toe. Maar Hazes junior deed in de eerste aflevering nog een aantal opvallende uitspraken. Op een gegeven moment omschrijven ze zijn vader namelijk als iemand met losse handjes en iemand die in het verleden gekoppeld werd aan seksueel misbruik. “Mijn vader heeft zich volledig kapotgemaakt om die pijn in zijn hart te verzachten”, klinkt het verder nog.

