Roxeanne Hazes ging in therapie voor grootheidswaanzin

02 oktober 2020

10u33

Bron: AD 1 Showbizz Roxeanne Hazes besloot vanwege faalangst in therapie te gaan, maar volgens haar psycholoog lijdt de zangeres ook aan grootheidswaanzin. Dat vertelde de 27-jarige zangeres in de Nederlandse talkshow ‘Jinek’.

De zus van André Hazes (26) gaf toe dat ze best boos was toen haar psycholoog haar die 'diagnose' gaf. De man bedoelde er echter mee dat Roxeanne dingen groter maakt dan ze eigenlijk zijn, en in die redenering kon ze zich wel vinden.

Ze biechtte in de talkshow ook op dat ze live optreden vaak zag als “een blokkade” en iets waar ze enorm tegenop zag. Dat kwam vooral door de faalangst waar ze mee kampt en waar ze al meerdere malen openhartig over vertelde. Met haar nieuwe single ‘Vreemde voor mij’, die donderdag gelanceerd werd, wil Roxeanne dit hoofdstuk van haar leven afsluiten.

