Roxeanne Hazes doet boekje open over hereniging met broer André: “Ik maakte met Monique een afspraak met onze zoontjes”

Roxeanne Hazes is behoorlijk openhartig in het interview met ‘Linda Meiden Winterboek’. Zo vertelt ze dat ze de neiging heeft stress weg te eten, dat ze hoopt op een tweede kindje en praat ze over haar seksleven. Daarnaast geeft ze een inkijkje in het leven als Hazes-telg. Ze noemt zichzelf een familiemens, maar door het drankprobleem van haar vader is er ook iets bij haar geknakt. Zoontje Fender draagt om die reden niet haar achternaam, maar die van haar man Erik.



En dan was er ook nog de ruzie met haar broertje André. “Sinds kort is er weer contact, waar ik blij mee ben”, vertelt ze. “Bij ‘Holland Zingt Hazes’ (een Nederlandse concertreeks die sinds 2013 jaarlijks plaatsvindt, red.) zag ik mijn neefje voor het eerst. Ik wilde hem meteen zoenen, maar hij wist natuurlijk niet wie ik was. Toen heb ik met Monique (Westenberg, de 42-jarige partner van André, red.) een afspraak gemaakt met onze zoontjes. Al snel was het fijn.” Op Instagram reageren Roxeanne en André inmiddels veelvuldig op elkaar. In juli zagen de twee elkaar voor het eerst weer.