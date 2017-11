Rowan Atkinson vader op zijn 62ste? Deze sterren op leeftijd gingen hem voor TC

16u09 1 EPA Showbizz Rowan Atkinson, wereldberoemd als Mr Bean en Johnny English, zal dus op zijn 62ste nog eens vader worden. Zijn 33-jarige vriendin, Louise Ford, bevalt over enkele weken van hun eerste kindje samen. Rowan heeft al twee kinderen, Lily (21) en Benjamin (23), uit zijn stuk gelopen huwelijk met Sunetra Sastry. Dat hij op die vrij hoge leeftijd nog eens vader wordt is zeker opmerkelijk, maar uitzonderlijk is het allerminst. Er zijn immers nog wel meer celebrity's die papa worden op een leeftijd dat ze ook (over)grootvader kunnen zijn! Een lijstje.

Donald Trump

De Amerikaanse president was bijna 60 jaar toen zijn vrouw Melania hem in 2006 zijn jongste zoon Barron schonk.

Charlie Chaplin

KOS

De legendarische komiek was al 73 jaar toen hij papa werd van zijn jongste zoon Christopher James.

Mick Jagger

AP

De Rolling Stone was ook 73 toen hij eind 2016 voor de achtste keer vader werd. Moeder van de baby is zijn 29-jarige vriendin, ballerina Melanie Hamrick.

George Lucas

EPA

De bedenker van 'Star Wars' was 69 jaar toen hij in 2013 voor het laatst papa werd van dochter Everest.

Pablo Picasso

photo_news

De kunstschilder kreeg zijn vierde kind, dochter Paloma, toen hij 68 jaar was.

Robert De Niro

EPA

Ook de topacteur werd papa op de gezegende leeftijd van 68 jaar. Zijn vrouw Grace Hightower beviel toen van hun dochter Helen Grace.

Steve Martin

Photo News PICTURE NOT INCLUDED IN THE CONTRACT

De komiek wachtte zelfs tot 2012, toen hij al 67 jaar was, om voor het eerst (!) papa te worden. De naam van het meisje kon hij tot nu toe geheim houden.

Clint Eastwood

REUTERS

'Dirty Harry' was in 1996 al 66 jaar toen zijn tweede vrouw, Dina Ruiz, beviel van hun enige dochter Morgan.

Larry King

REUTERS

De talkshowhost had acht echtgenotes in zijn leven. Zijn laatste, Shawn Soutwick, beviel in 2000 van hun zoon Cannon. Larry was toen 66 jaar.

Nick Nolte

Photo News

In 2007 beviel zijn vriendin Clytie Lane van hun dochter Sophie. Nick had toen net zijn 66ste verjaardag gevierd.

Elton John

Photo News

Op zijn 63ste werd de popster voor het eerst papa. Samen met zijn vriend David Furnish kreeg hij in 2010 een zoontje, Zachary. Drie jaar later, Elton was toen dus 66 jaar, kregen ze een tweede zoon, Elijah. Voor allebei kregen ze de medewerking van een draagmoeder.

Hugh Hefner

pressnews

De overleden Playboy-baas had de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar toen zijn zoon Cooper in 1991 werd geboren.

Paul McCartney

AFP

De ex-Beatle werd in 2003 voor het laatst papa. Zijn toenmalige vrouw Heather Mills beviel toen van een dochter, Beatrice.

Rod Stewart

ANP Kippa

De Schotse rocker werd voor het eerst papa toen hij 19 jaar was. Het laatste kindje in zijn collectie, zoontje Aidan Patrick, voegde hij in 2011 toe toen hij 60 jaar was.

Michael Douglas

Photo News

In 2003 beviel actrice Catherine Zeta-Jones van dochter Carys. Haar tweede kind samen met hubby Michael Douglas. Die werd enkele maanden later 60 jaar.