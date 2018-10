Rouwregister voor overleden Walter Capiau geopend: "Wij willen ook het goede herinneren" BBO

05 oktober 2018

12u47

Bron: Eigen berichtgeving 8 Showbizz In het gemeentehuis van Koksijde ligt sinds deze morgen een rouwregister voor de overleden inwoner en bekende Vlaming Walter Capiau (80). Wie wil kan er een boodschap achterlaten voor de nabestaanden. " Walter Capiau heeft veel betekend voor onze gemeente. We hebben hier niet over getwijfeld", zegt burgemeester Marc Vanden Bussche.

Nochtans werd Capiau in 2012 beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Hij gaf de feiten toe, maar werd nooit vervolgd wegens verjaring. "Capiau is inderdaad een controversieel persoon geweest, maar dat rouwregister heeft daar niets mee te zien. We willen ook het goede wat de man verwezenlijkte herinneren. Veel mensen vergeten dat hij in zijn carrière Koksijde en Oostduinkerke veel publiciteit bracht. Bovendien gaf hij talloze gratis optredens voor verenigingen en weldadigheidsinstellingen in de gemeente. Daarom hebben we niet getwijfeld om een rouwregister te leggen", aldus burgemeester Vanden Bussche.

Wie een boodschap wil achterlaten in het rouwregister, kan dat wel pas opnieuw vanaf maandag. Deze namiddag en morgen is het gemeentehuis gesloten. Inmiddels plaatsen vier mensen iets in het register.