Rouwadvertentie voor overleden Nederlandse Miss Lotte van der Zee: “Kom niet in het zwart” Redactie

14 maart 2019

09u34

Bron: AD 0 Showbizz De nabestaanden van Lotte van der Zee zien zaterdag ‘liever geen rouwkleding’ bij de uitvaart van het vorige week overleden 20-jarige model. Dat blijkt uit een rouwadvertentie die onder andere in de Tubantia is gepubliceerd. Zaterdagochtend is er, voorafgaand aan een herdenkingsbijeenkomst in besloten kring, gelegenheid afscheid te nemen van Lotte.

Tussen 10.00 en 13.30 uur kunnen mensen Lotte de laatste eer bewijzen en haar nabestaanden condoleren in de Grote Kerk op de Oude Markt in Enschede. ,,Kom zoals je bent", vragen Lottes ouders, opa's en oma's in de rouwadvertentie. Ook vraagt de familie ‘persoonlijke herinneringen en foto's van Lotte’ achter te laten op een speciale website.

Dat familie, vrienden en kennissen zaterdag afscheid nemen van Lotte was al bekend. Haar moeder vertelde eerder deze week dat bewust is gekozen voor de Oude Markt in Enschede. ,,Omdat Lotte zo van de gezelligheid op de Markt hield", zei Eugeniek tegen RTL Oost. ,,We hopen dat iedereen dan heel veel nacho's eet. Lotte was daar dol op."

Lotte, door haar naasten omschreven als ‘onze parel, ons alles’, stierf vorige week woensdag. Het model, dat twee jaar geleden werd gekroond tot Miss Teenage Universe, werd eind februari getroffen door een hartstilstand tijdens een skivakantie in Oostenrijk. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in München, waar ze stierf. De Duitse justitie is een onderzoek gestart naar de dood van Lotte, een standaardprocedure gezien de jonge leeftijd van het model.