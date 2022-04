Routine-ingreep bij werfleider Sanchez van ‘The Block’ liep gruwelijk mis: “‘Ik heb met een been in het graf gestaan”

In ‘Huis Gemaakt’ op VTM maakt Vlaanderen kennis met werfleider Johny. Een rol waarvoor de zender naar Francisco Sanchez belde, die z’n sporen al verdiend had in ‘The Block’. Of Sanchez - die het toch te druk had - niemand kende die hem waardig zou kunnen vervangen? Maar zijn volle agenda bleek niet het grootste probleem... “Vorig jaar belandde ik drie keer met pancreasproblemen op spoed”, begint Sanchez zijn verhaal in ‘Dag Allemaal’. “De ader tussen mijn lever en pancreas was dichtgeslibd, en de aanvallen die je dan krijgt, kan je best vergelijken met een hartaanval. Kermend van de pijn lag ik op de grond. Toen de ambulance toekwam, onderzochten ze eerst m’n hart, net omdat de symptomen zo sterk lijken op een hartaanval.”