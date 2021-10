“Rot op met je boerka. Het zijn net pinguïns”: Erica Meiland overrompeld door haat na uitspraken over islam

ShowbizzVan “walgelijke mens” tot “boycotten deze racist”. Erica Meiland (57) krijgt heel wat onlinehaat over zich heen nadat ze opvallende uitspraken deed over moslims en hoofddoeken. Ze vertelde onder meer dat ze tegen vluchtelingen die hier profiteren is en dat ze een hoofddoek een vorm van onderdrukking vindt. De realityster heeft nu gereageerd op de vele haatberichten. "Iedereen mag zeggen wat hij of zij wil. Zolang het bij woorden blijft, vind ik het goed", vertelt ze aan Shownieuws.

Erica Meiland ligt onder vuur door uitspraken over moslims die ze doet in haar nieuwe biografie, die onlangs is verschenen. Erica ziet een hoofddoek en een boerka als symbolen van de onderdrukking van vrouwen. “Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dát is vrijheid. Ik ben ook voor een boerkaverbod. Rot op joh, met je boerka”, vertelt ze in haar nieuwe biografie.

Ook deelde ze vrijdagavond in de Nederlandse talkshow ‘Jinek’ haar mening over de islam. "Ik vind sowieso dat er niet meer islam naar Nederland moet komen. Hier kun je vrij zijn, hier mag je je eigen keuzes maken. Neem die vrijheid! Maar ja, binnen islamitische families is dat natuurlijk ook moeilijk, want je wordt verstoten", zei ze in het RTL 4-praatprogramma.

“Ze komen hier profiteren”

Na het verschijnen van de biografie en haar optreden bij ‘Jinek’ zijn de haatberichten op sociale media gericht aan Erica en haar familieleden flink opgelopen, bevestigt ze aan Shownieuws. "Ik ben volgens hen een racist. Maar volgens mij zijn moslims geen ras dus dat kan niet." Ze is absoluut niet bang en komt ook niet terug op haar woorden. "We moeten gewoon kunnen zeggen wat we willen. Het is mijn mening."

Erica staat ook nog steeds achter haar uitspraken. “Pinguïns zijn dat ja. Ja, ik kan niet tegen een hoofddoek, echt niet. Ik denk dat heel veel mensen erover denken zoals ik erover denk. Je hebt hele goede islamieten hoor – en daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen – en ik ben ook echt niet tegen vluchtelingen, maar ik ben wel heel erg tegen mensen die hier komen om te profiteren.”

(Lees verder onder de tweets)

“Geen probleem met Chinezen”

Erica wil af van die ‘profiteurs’. “Je ziet bij de grens van Zuid-Spanje ook vaak dat het altijd jonge mannen zijn met een iPhone en een Adidas-shirt aan. Dan denk ik: ja, dat is niet de bedoeling. Je moet mensen helpen die uit het systeem willen komen, maar wees dankbaar, ga de taal leren, zet je in. Kijk naar Chinezen. Daar hebben we toch ook nooit last van gehad? Die werken hard, leren de taal, geen probleem, kom maar. Maar die klaplopers die allemaal geld naar Turkije sturen, daar hebben we geen behoefte meer aan.”

