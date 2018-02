Rose McGowan reageert op zelfmoord ex-manager EDA

11 februari 2018

09u18 0 Showbizz Op Instagram heeft actrice Rose McGowan haar medeleven betuigd aan de familie van haar ex-manager Jill Messick. Die pleegde een paar dagen geleden zelfmoord nadat ze de lasterlijke aantijgingen van Weinstein en McGowan niet langer aankon.

Bij het bekendmaken van het overlijden van Messick haalde haar familie hard uit naar McGowan en Harvey Weinstein. Messick was manager van de actrice ten tijde van het vermeende misbruik door de filmmagnaat.

In haar post op Instagram zegt McGowan te hopen dat de familie op de één of andere manier rust vindt na het tragische verlies. Daarna richt ze haar pijlen op Weinstein. "Dat een man zo veel ellende kan veroorzaken is vreselijk, maar helaas de waarheid", schrijft ze. "Hij deed dit ons beiden aan." Verder laat de actrice weten dat ze hoopt dat Messick rust heeft gevonden.

For Jill: May your family find some measure of solace during this pain. That one man could cause so much damage is astounding, but tragically true. The bad man did this to us both. May you find peace on the astral plane. May you find serenity with the stars. Een foto die is geplaatst door null (@rosemcgowan) op 10 feb 2018 om 20:22 CET