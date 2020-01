Rooster jij de concurrentie? ‘Mijn Pop-up’-winnaar Birger zoekt bbq'ers voor culinaire wedstrijd

TDS

07 januari 2020

10u08 0 Showbizz Birger Allary, die samen met Karel Knockaert in 2017 het VTM-programma ‘Mijn Pop-uprestaurant’ won met hun restaurant Tjops, lanceert een opmerkelijke oproep. De bbq’er gaat dit jaar aan de slag als coach en is samen met grill producent Weber op zoek naar beginnende bbq’ers om deel te nemen aan een wedstrijd.

Het doel is simpel: Birger zoekt acht mensen die totaal geen ervaring hebben met competitie. Hij wil ze een half jaar lang klaarstomen voor hun allereerste wedstrijd in het Europees barbecuecircuit. Birger heeft inmiddels zelf een kleine 20 wedstrijden gestreden, overal in Europa, en wil die ervaring nu graag delen met andere starters.

Samen met een topploeg uit de Europese sector leert Birger hen alles over wedstrijden. Zijn Tjop’s Grill Academy vormt de uitvalsbasis, het professionele materiaal en alle toestellen staan reeds klaar voor gebruik. In november 2020 doet de bende dan in de regio mee aan het allereerste BBQ-kampioenschap van het Meetjesland, wat meetelt voor zowel het Belgisch als Europees kampioenschap.