Roos van de Lau wordt gestalkt op internet: "Dit is ziek!"

Bron: TV Familie 0 Instagram Showbizz Wie Roos Vandekerckhove (34) volgt op Instagram, krijgt met grote regelmaat een inkijk in haar glamoureuze leven in Los Angeles. Daar belandde Roos in het voetspoor van haar grote liefde Laurens ‘de Lau’ Nuyens (37), met wie ze dit jaar in alle stilte is getrouwd. Maar in TV Familie vertelt Roos vandaag dat ze te maken krijgt met een venijnige stalker.

Kassakassa

Genietend van een cocktail in LA, op vakantie in de meest exotische locaties, gehuld in opvallende designeroutfits… De schoonzus van Astrid 'Bryan' Coppens deelt het met een eindeloze stroom kiekjes allemaal met haar volgers. En dat zijn er heel wat. Roos leidt dan ook een leven waarvan de meeste mensen enkel kunnen dromen. Een leven waar heel wat anderen graag van mee proeven, ook. Want op Instagram alleen al heeft de blogster liefst 207.000 volgers.

Zielige loser

Roos werkt dus hard voor haar succes. Toch is dat haar niet door iedereen gegund. Nee, haar luxeleven veroorzaakt ook afgunst. Dat ondervindt de blondine nu op een erg pijnlijke manier, zo onthulde ze zelf op Instagram Stories. "Stalker episode nr. 434568", schreef Roos. "Vals profiel nr. xxx. Dus ik steel, ik bedrieg en ik mishandel dieren. En oh, ik was vroeger blijkbaar een man. Je hebt echt zieke mensen in deze wereld. Kan iedereen dit krapuul rapporteren, aub?"

Kortom, Roos blijkt dus het slachtoffer van een internetstalker die haar van de gekste dingen beschuldigt. Zo zou ze een winkeldievegge zijn en zelfs kinderen mishandelen... In een volgende post maakt Roos duidelijk dat het hier niet om een eenmalige gemene uithaal gaat, verre van zelfs. "Hij of zij heeft al ettelijke valse profielen aangemaakt", klinkt het. "Ik wens mensen normaal gesproken niets dan goeds toe, maar in dit geval hoop ik dat karma snel z’n werk doet bij deze zielige loser."