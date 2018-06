Roos van 'de Lau' is nu influencer: "Dit is best hard werken, hoor" TK

Bron: TV Familie 70 Showbizz Hoe het nog is met Roos Vandekerckhove (34)? Je weet wel, Roos van 'de Lau' - de broer van Astrid Coppens. Wel, héél goed: dat zie je op haar Instagrampagina. "Ik heb de afgelopen maanden heel wat gereisd", zegt Roos in weekblad TV Familie. "Naar het Caribische eiland Anguilla, naar Panama, naar Mexico... Ik leef uit mijn koffer, dankzij m'n succes als influencer."

Wat het leven van een influencer precies inhoudt? "Wel, mode- en beautymerken, hotels, magazines... Ze vragen mij om te reizen en dan promotie te maken. Het exclusieve reisblad Modeliste Magazine maakte recent zelfs een reportage over mij. Iets wat ze doorgaans enkel met celebs en wereldberoemde influencers doen. In Groot-Brittannië werd ik vorige maand zelfs uitgeroepen tot een van de top 10 influencers."

Het is echter minder idyllisch als het lijkt. "Die reizen, da's ook best hard werk. Om zes uur opstaan en een hele dag fotoshoots, promotionele activiteiten, en tussendoor sporten om er goed te blijven uitzien... Maar ik klaag niet, ik ben dankbaar dat ik dit allemaal kan doen!"

Botox

Nu ze de wereld rondreist, is er wel minder ruimte voor haar relatie met 'de Lau', maar daar kan het koppel goed mee om. "We zorgen wel voor quality time. We hebben trouwens net een romantisch weekend in Palm Springs doorgebracht. Eindelijk weer eens volop tijd voor elkaar, zalig. Het gaat héél goed tussen ons, beter dan ooit zelfs."

Ze wonen nu al vier jaar samen in LA, waar cosmetische ingrepen heel gewoon zijn. "Zoals zoveel mensen gebruik ik botox. Dat is geen overbodige luxe met mijn job, want ik ben toch al bijna 35. Ik vind trouwens dat je hier open over moet zijn. Want met schijnheiligheid schiet je niets op, integendeel. Maar wees gerust, ik ben nog dezelfde Roos, hoor."

