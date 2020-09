Roos Van Acker na zes jaar weer single: “Voor één keer aan mezelf gedacht” Redactie

01 september 2020

06u00

Bron: Primo 0 Showbizz Spijtig nieuws voor radiopresentatrice Roos Van Acker (43). Haar relatie met Tobias Vandenbosch is na zes jaar afgesprongen. “Ik dacht dat we de goeie richting uit gingen”, vertelt ze aan Primo.

“Dat was lange tijd ook het geval, zij het met kleine stapjes. Maar uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan omdat onze relatie té veel van me vroeg en omdat ik - eindelijk - toch voor één keer aan mezelf heb gedacht.” Roos benadrukt ook dat ze nog goed overeenkomt met Tobias. “We hebben er veel over gepraat en hebben samen besloten om er een punt achter te zetten. Ja, we zijn nog altijd goede vrienden. Maar mijn kinderwens heb ik nu wel opgeborgen”, besluit ze.

