Roos Van Acker krijgt eigen programma op digitale radiokanaal De Tijdloze

Nu ook tweede broer (72) van Bogdanoff-twee­ling overleden

Zes dagen na zijn tweelingbroer Grichka is nu ook Igor Bogdanoff overleden, zo bevestigt zijn agent. Hij werd 72 jaar. De man lag al enkele dagen in een coma in een ziekenhuis in Parijs. De familie wenst niet te communiceren over de doodsoorzaak.

3 januari