Roos Van Acker brengt even ‘De Droomfabriek’ weer tot leven voor Nirvana-superfan Warre (12) TK

27 november 2018

11u39 0

Roos Van Acker blies gisteren even nieuw leven in ‘de Droomfabriek’. Speciaal voor De Tijdloze Stemweek op Studio Brussel maakte ze de droom van de 12-jarige Warre waar. Hij is grote fan van Nirvana en stemde voor De Tijdloze op drie nummers van de plaat ‘Nevermind’. Een plaat met een iconische hoes, die Roos met hem wilde namaken. Warre zag dat meteen volledig zitten.