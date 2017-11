Roodharige Thibault is de chouchou van Vlaanderen: "Ze noemen mij de nieuwe Olga Leyers" TDS

14u42 0 VIER Showbizz "Roodharige topgitarist en zanger. Volgens mij wacht hem een internationale carrière." Zo kondigde Erik Van Looy de 22-jarige Thibault Christiaensen aan. Intussen heeft de punkzanger zich ontpopt tot dé publiekslieveling in 'De Slimste Mens'. En wel hierom...

1. Geweldig gevoel voor humor

Dat de humor van Thibault één van zijn grote succesfactoren is, hoeven we u allicht niet te vertellen. Hij maakt furore in 'De Slimste Mens' met zijn grappige uitspraken en replieken, en tovert bij iedereen een lach op het gezicht. Deze drie hilarische fragmenten willen we u niet onthouden.

Lees verder onder de video's.

2. Hij maakt prima muziek

Thibault Christiaensen is niet alleen zanger, maar ook gitarist. Met zijn band Equal Idiots won hij in 2016 De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Hetzelfde jaar zat de groep ook in de finale van Humo's Rock Rally, maar moest toen de duimen leggen tegen Whispering Sons. Het bekendste nummer van Equal Idiots is 'Salmon Pink'. De clip werd al bijna 115.000 keer bekeken op YouTube.

Sinds zijn deelname aan de quiz stromen de aanvragen en boekingen binnen. Het zogenaamde 'Slimste Mens'-effect. "Mijn vrienden noemen me al de volgende Olga Leyers", lacht Thibault.

3. Hij vindt een diploma behalen erg belangrijk

Hoewel hij professioneel al zijn eigen weg uitgaat, studeert Thibault nog. Hij volgt een master taal- en letterkunde in Mechelen, waar hij ook op kot zit. "Mijn ouders hadden mij het belang van een diploma duidelijk gemaakt, en ze hebben gelijk", aldus de zanger. Hij vertrouwt tijdens de blokperiode ook extra op zijn mama. "Ik wil dat ons moeke een kaars brandt tijdens mijn examens", vertelde hij.

Tijdens de weekends gaat Thibault graag naar huis. Zijn moeke is zijn grote heldin. "Het klinkt misschien stom, maar ik woon graag thuis", aldus Thibault op tv.

Dat Thibault over een flink stel hersens beschikt, bewijst hij ook tijdens 'De Slimste Mens'. Met 6 deelnames en 1 overwinning staat de hij momenteel op de derde plaats in de rangschikking.

Good luck, broheem! 🧡 #TeamThibault! Een foto die is geplaatst door Linde Merckpoel (@lindemerckpoel) op 24 nov 2017 om 09:18 CET

4. Hij heeft veel respect voor vrouwen

Niet enkel zijn moeder heeft een grote plaats in het hart van Thibault. De zanger is al een tijdje samen met Robine, die hij leerde kennen via Instagram. "Zij is mij beginnen volgen", lacht hij. "Ik dacht: "Ferme griet." En dan foto’s liken, hé. Tot ik de ballen had om haar toe te voegen op Facebook. Ik stuurde haar een bericht: "Zeg, tien dagen geleden waarde gij jarig blijkbaar. Hey, gelukkige verjaardag." En dat heeft gewerkt."

🌝 Een foto die is geplaatst door Thibault Christiaensen (@thibaultchristiaensen) op 12 jul 2017 om 18:10 CEST

5. Hij ziet er helemaal niet slecht uit...

... en is een stuk bereikbaarder dan die andere roodharige, prins Harry. Jurylid James Cooke noemde Thibault tijdens de quiz al "schattig". "Als je zo ros bent als ik, helpt dat de herkenbaarheid natuurlijk wel een handje", knipoogt Thibault. "Toen bekend werd dat ik zou meedoen, kreeg ik plots van alle kanten berichten en complimenten. Dat had ik wel wat onderschat.”