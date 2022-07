Ronny Retro staat voor het eerst op Tomorrowland: “Ik zweet mezelf kapot, maar wat een feest!”

Hij liet tijdens zijn deelname aan ‘Big Brother 2021’ z’n medekandidaten al kennismaken met z’n alter ego Ronny Retro, maar op Tomorrowland beleeft het typetje van verliezend finalist Nick Kraft hoogdagen. Ronny mag er namelijk voor het allereerst het podium betreden, in de Rave Cave. “Supertof, maar Ronny had beter een marcelleke aangetrokken”, lacht z’n bezieler.

Nick is geen onbekende in muzikale middens. Hij maakt deel uit van dj-duo Lowriderz, waarmee hij heel wat festivalpodia in binnen - en buitenland aandeed. Toen die samenwerking tijdelijk op pauze werd gezet, zag Ronny Retro het levenslicht - een persiflage van een ietwat stereotiepe, Antwerpse trouwfeest-dj. “Dat ik als Ronny Retro nu op Tomorrowland mag spelen: ongelofelijk”, klinkt het bij Nick. “Met Lowriderz stond ik hier al enkele keren eerder, maar als Ronny Retro beleef ik hier mijn vuurdoop. Ontzettend spannend, want ik kon op voorhand niet inschatten hoe het publiek zou reageren. Ronny Retro is een heel specifiek iets: geen idee of de people of Tomorrow dat zouden snappen.”

Over een gebrek aan interesse hoeft Nick/Ronny zich weliswaar geen zorgen te maken. “Toen ik mijn optreden deelde op mijn sociale mediakanalen, kreeg ik meteen een berg reacties van enthousiaste fans. Maar wie er ook staat: ze krijgen een onvervalste Ronny-show. Het enige waar ik nu al een beetje spijt van heb, is de outfit. Ik vrees dat ik me kapot ga zweten in Ronny z’n kledij. Hij had beter een marcelleke aangetrokken, maar hij wilde niet. Den apsjaar (lacht)”

Grootse plannen

Na Tomorrowland zet Nick/Ronny z’n verovering van Vlaanderen verder. “Ik ben bezig met twee nieuwe soloplaten, en er komt nog een samenwerking aan. Of die samenwerking met Bart Kaëll eindelijk een feit is? Nee, hij is het niet. Maar misschien is het wel met een gekende Vlaamse artiest. Ronny kijkt er in ieder geval naar uit: hij is van Antwerpen, dus geen uitdaging is voor hem te groot.”

