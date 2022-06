Ronny Mosuse openhartig over de dood van zijn broer Robert: “Hij is nog steeds mijn klankbord”

BVVandaag was Ronny Mosuse te gast bij Ann Van Elsen in ‘Speeltijd’. Daar vertelde hij openhartig over zijn carrière en het ouderschap. “Mijn vrouw is flauwgevallen tijdens de arbeid.” De Vlaamse zanger is daarnaast ook bijzonder openhartig over de dood van zijn broer Robert. “Hij is nog altijd aanwezig.”