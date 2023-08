Ronny Mosuse neemt afscheid van zus Régine: “Met niet uit te drukken spijt melden we haar overlijden”

ShowbizzDe Vlaamse muziekwereld wordt opnieuw getroffen door een verlies. Régine Mosuse, muzikante en zus van zanger Ronny Mosuse (52), is overleden. Haar familie heeft dit treurige nieuws zelf naar buiten gebracht via sociale media.

Régine was net als haar broers Ronny en Robert een muzikante. Ze stond enkele jaren geleden nog op het podium van ‘The Best Of’ op VTM, waarin ze samen met haar broer Ronny een cover bracht van ‘Higher Than The Sun’, een nummer van Natalia. De familie heeft op de Facebookpagina van Régine een bericht gepost: “Dierbare familie, vrienden en collega’s van Régine. Met immense tegenzin en een niet uit te drukken spijt moeten we jullie meedelen dat Régine gisteren overleden is aan de gevolgen van haar ziekte.” Régine laat een zoon, Josse, achter.

Dit overlijden brengt voor de familie Mosuse een pijnlijke herinnering terug aan 23 jaar geleden, toen Ronny al afscheid moest nemen van zijn broer Robert. Deze was bekend als zanger van The Radios en overleed in 2000, op amper 30-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een hersentumor.

Ook Mike Naert, directeur van muziekcentrum Het Depot in Leuven, heeft gereageerd op het overlijden van Régine. Hij kende de muzikante goed. “Plots, maar blijkbaar niet zo plots, is ze er niet meer”, schrijft hij op Facebook. “Ze wilde blijkbaar niemand tot last zijn, en we moeten er niet melodramatisch over doen, heeft ze zelf nog gezegd... We gaan die wens respecteren en ik ga gewoon zeggen dat ze een bloem was, bij wie ik elke keer als ik haar zag, las of hoorde, moest glimlachen. Vandaag laat ik toch een stevige traan.”

