Ronnie Wood: "Ik heb geen kanker meer"

03 april 2018

16u25 0 Showbizz Rolling Stone Ronnie Wood kreeg vorig jaar te horen dat hij longkanker had en meteen geopereerd moest worden. Nu maakte de rocker bekend dat hij opnieuw kankervrij is.

In een interview met de Britse krant Metro vertelde Ronnie Wood dat hij er gerust in is. "De kanker is verslagen. Ik kan er weer volop tegenaan", klonk het. Vorig jaar nam de ster nog uitgebreid afscheid van vrienden en familie toen hij een vijf uur durende operatie aan de longen moest ondergaan. Een operatie die volgens hem levensbedreigend kon zijn. Maar Ronnie doorstond de ingreep prima. Volgens ingewijden weigerde hij nadien een chemokuur omdat hij zijn haren niet wilde verliezen. Maar de gitarist ontkent dat verhaal nu. "In veel gevallen sta je voor een zware strijd als je getroffen wordt door kanker. En dan heb je al dat soort gedoe nodig om ervan af te geraken. Bij mij zat de kanker geïsoleerd in de linkerlong en lukte het de chirurg om me er met één operatie van af te helpen. Ik had achteraf geen chemo nodig. De kanker was niet uitgezaaid of zo. Ik moest nog drie maanden op controle en kreeg daarna te horen dat de ziekte verdwenen was en dat ik weer het podium op kan. Ik heb geluk gehad, dat besef ik maar al te best."

Zelfde levensstijl

Ronnie zegt ook dat de ziekte er niet voor zorgde dat hij spijt kreeg van de excessieve levensstijl die hij er al tientallen jaren op nahoudt. "Ik heb geen spijt van die 50 jaar en meer dat ik dagelijks sigaretten rook", zegt hij. "Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat niet allebei mijn longen getroffen waren. Rekening houdend met de hoeveelheid sigaretten en ander spul dat ik daar doorjoeg, zouden die eigenlijk allebei al ontploft moeten zijn. En als je weet wat ik allemaal gedronken heb in mijn leven... Mijn lever zou er eigenlijk erger aan toe moeten zijn dan mijn longen." Ronnie zegt ook dat hij zijn levensstijl niet wil aanpassen. "Ik ben wie ik ben. Dat kan je niet zomaar veranderen. Zelfs niet na een waarschuwing als diegene die ik net gehad heb. Ik weet dat dit dom klinkt. Maar als dit leven me na 70 jaar nog niet kapot heeft gekregen, dan vermoed ik dat ik nog wel een tijdje door kan gaan op deze manier."