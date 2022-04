Ronn Moss verliet tien jaar geleden ‘Mooi en Meedogenloos’: “Ik heb de serie nog geen seconde gemist”

We ontmoeten Ronn Moss in De Haan waar hij, net als twee jaar geleden, een villa huurt van een vriend. In 2020 stonden er 39 - uitverkochte - voorstellingen gepland van ‘Brasschaatse Huisvrouwen’, een stuk dat in september 2017 in première ging en zeer enthousiast werd onthaald. Dus kwamen de huisvrouwen én Ronn terug in 2020. Maar na amper vier voorstellingen gooide corona roet in het eten. De tournee wordt dus nu, twee jaar na datum, afgewerkt. Vorig weekend begonnen ze eraan. “We trekken er het hele land mee rond: Ieper, Gent, Roeselare en veel verder,” zegt sympathieke Ronn, die in het stuk zichzelf speelt, in PRIMO. “Tot half mei ben ik in jullie land. Ik kijk er alvast enorm naar uit.”