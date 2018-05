Ronan Farrow, de man die Weinstein ten val bracht: "Van jongs af aan heb ik gezien hoe invloedrijke mannen hun macht misbruiken" Anne Van Driel

17 mei 2018

16u39

Bron: de Volkskrant 0 Showbizz Ronan Farrow is de journalist die na een jaar spitten de primeurs had die de ondergang zouden betekenen voor Harvey Weinstein. Hij is ook de zoon van Mia Farrow en Frank Sinatra of Woody Allen. Houdt het één met het ander verband?

Achteraf is het makkelijk praten. Als de buit binnen is, het succes gevierd en je schouderklopjes krijgt, dan is het niet moeilijk om te vertellen waarom je deed wat je deed. Maar wat, vroeg de Amerikaanse journalist ­Ronan Farrow zich onlangs hardop af, bepaalt nu werkelijk je handelen "vóór het moment van de inslag"?

In een zeldzaam moment van openhartigheid vertelde Farrow hoe de vlag erbij hing voor het vermaarde Amerikaanse tijdschrift The New Yorker zijn onthullende reeks artikelen publiceerde over Hollywood-mogol Harvey Weinstein, diens decennialange seksuele wangedrag jegens tientallen vrouwen en zijn systematische intimidatie en machtsmisbruik om dat te verbergen. Farrows artikelen wakkerden de #MeToo-beweging aan. Dat leidde niet alleen tot de val van de filmproducent, maar ook tot de neergang van een hele reeks hooggeplaatste heren in de media, kunst en politiek. Vorige week nog ontmaskerde Farrow opnieuw een boosdoener: Eric Schneiderman, de hoogste justitiebaas van New York, de man die Weinstein vervolgt.

