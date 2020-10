Romy uit ‘The Sky is The Limit’ zet kinderwens opzij: “Niels wil er geen meer, dat moet ik accepteren”

Showbizz Romy Biscop en Niels uit ‘The Sky is the Limit’: “Er is heel veel passie tussen ons, ik wist niet dat zoiets bestond in een relatie”

25 augustus “Die lockdown kwam ons perfect uit, ja. Toen we onze relatie bekendmaakten, kregen we zoveel giftige reacties over ons heen.” Nog maar een half jaar zijn ‘The Sky is the Limit’-gezichten Romy Biscop (37) en Niels Lagrange (29) een koppel, en in die tijd hebben ze al heel wat kritiek moeten slikken. Toch zit hun relatie enorm goed, vertelt Romy in een gesprek met ons. Ze heeft het over hun nakende verhuis, haar rol als plusmama, de kleine kantjes van Niels en haar kinderwens. “Maar meedoen aan ‘The Sky Is The Limit’, dat nooit meer.”