Exclusief voor abonnees Romy en Niels uit ‘The Sky is the Limit’ brengen de lockdown samen door: “We zouden mekaar echt geen weken kunnen missen” IDR

16 april 2020

15u00 0 Showbizz Ze maakten een dikke maand geleden Ze maakten een dikke maand geleden pas bekend dat ze een koppel vormen , maar ondertussen zit het meer dan snor tussen ‘The Sky is the Limit’-gezichten Romy Biscop (27) en Niels Lagrange (29). Zo snor zelfs, dat Niels ervoor koos om de lockdown samen met Romy door te brengen. “We zouden anders gek worden van het gemis”, klinkt het.

Dat de liefde schoon kan zijn. Toch als je eerst de gemene commentaren negeert. Vraag maar aan nieuwbakken ‘The Sky is the Limit’-koppel Romy en Niels. Toen duidelijk werd dat de twee een romance beleefden, klonk het immers al snel dat Romy de relatie van Niels en zijn partner Brenda - die pas bevallen was van hun dochtertje Jayme Lee - kapot had gemaakt. Onterechte beschuldigingen, zo maakten Romy en Niels meteen duidelijk. “Wij zijn pas een koppel geworden toen de relatie met Brenda voorbij was”, aldus Niels. En ook Romy bezwoer dat ze Niels niet had afgepakt van zijn vorige partner.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen