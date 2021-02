Romina uit ‘Boer zkt Vrouw’ heeft haar ‘peperkoeken huisje’ verkocht: “Soms had ik zelfs drie jobs tegelijk”

ShowbizzMet serieus wat pijn in het hart heeft Romina (30) van boer Jan (33) afscheid genomen van haar boerderijtje in Dudzele bij Brugge. Romina Paret woont nu met Jan in Vlaams-Brabant. Het koppel leerde elkaar kennen via ‘Boer Zkt. Vrouw’, maar intussen is er al heel wat veranderd. Zo hebben ze allebei een nieuwe job en moesten er een aantal knopen doorgehakt worden met zicht op de toekomst. “De verkoop is in feite een opoffering van mijn kant.”