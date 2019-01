Romina is opnieuw thuis en mist haar Jan: “We bellen elke dag. Hij is 200% zeker de man van mijn dromen” TK

25 januari 2019

07u33

Bron: KWV 2 Showbizz Na vijf weken samen doorgebracht te hebben in Australië, is Romina Paret weer thuis. Ze mist haar boer Jan, die ze leerde kennen in het afgelopen seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’, enorm. “De laatste week zagen we de dagen steeds maar inkorten en ik zag er echt tegenop om weer naar huis te moeten.”

Nu ze zoveel tijd samen hebben doorgebracht, is Romina meer dan ooit overtuigd van haar relatie met Jan. “Sinds deze reis ben ik 100 procent overtuigd van onze relatie. Of neen, schrijf maar 200 procent. Jan is écht de man van mijn dromen”, vertelt ze in de Krant van West-Vlaanderen. “We bellen elke dag en kijken uit naar maart, want dan komt Jan voor ruim een week naar België. Langer kan hij niet blijven, want het is dan eigenlijk superdruk, maar we willen elkaar echt zien. In mei of juni plannen we dan ook om eens echt samen op vakantie te gaan naar Bali of Lombok, want in Australië hadden we geen tijd om echt vakantie te nemen.”

Waar de tortelduifjes uiteindelijk zullen gaan samenwonen, is nog niet duidelijk. België is alvast een zeer aantrekkelijke optie, aldus Romina. “Hij woont en werkt al acht jaar in Australië, maar heeft hij nog altijd geen permanente verblijfsvergunning. Die procedure kost heel veel tijd, energie én geld. Daarnaast heeft hij altijd een goeie band gehad met zijn grootouders en dat zou hij zijn eigen kinderen later niet willen ontzeggen. Een derde reden is het schoolsysteem: voor een degelijke opleiding in een private school tel je al snel wat centen neer en in het middelbaar wordt er vaak noodzakelijk gekozen voor een boarding school. Jan zou niet willen dat zijn kinderen op uren afstand van hem verwijderd zijn. Hij hecht net zoals ik veel belang aan een warm gezin.”