Romeo & Julia, een Maltezer-verslaving én een off-day: dit was ‘De Allerslimste Mens’

TV“Moeizaam. Een moeilijke aflevering. Heel veel geluk gehad.” Bart Cannaerts was, na zijn zesde overwinning op acht deelnames, kritisch voor zijn eigen prestatie. Het zegt veel over nieuwkomer Julie Colpaert en over Lotte Vanwezemael, die geen van beiden Bart ook maar één seconde echt konden bedreigen.

Het veertiende hoofdstuk in de zoektocht naar ‘De Allerslimste Mens’ was niet meteen van hoogstaand niveau. Eerder eentje om snel te vergeten. Plots bleken de vragenronden wel heel erg moeilijk en werd er slecht gescoord. Geen van de drie kandidaten wist de kaap van 300 seconden te halen. Dat zegt al heel veel...

Misschien had een en ander te maken met decompressie na de doortocht van orkaan Prem Radhakishun, die na zijn nogal logische verlies de overige kandidaten, het studiopubliek en zelfs Erik Van Looy wat wezenloos achterliet. Al was er acteur en immer geleid projectiel Stefaan Degand om die leegte snel helemaal in te vullen.

Het was Julie Colpaert die de eer kreeg om Prem op te volgen. Ze deed dat geheel op eigen wijze. Al woog de schaduw van twaalf deelnames, waarmee ze in 2018 de op één na best scorende kandidate ooit werd, toch wat zwaar. Er was stress, er waren zenuwen. En er was uiteraard dat fenomeen Bart Cannaerts. Hij kon tijdens de gewone quizronden niet echt het verschil maken met de dames en verloor zelfs tijd tijdens de fotoronde.

De verrassing zat in de filmpjesronde, die voor één keer niet voor het verschil kon zorgen. Geen van de drie kandidaten slaagde erin om een 40 of 50 seconden-bonus te pakken. Julie Colpaert hield nog stand met haar filmpje over de uitschakeling van Al Quada leider Al-Zawahiri, maar over George Michael en Ashleigh Barty wist niemand veel te vertellen. Tot aan het allerlaatste fragment voor Bart, over de gewezen Australische nummer 1 in het tennis, hadden Lotte en Julie nog de kans om te winnen. Dat deden ze niet. En dus won Bart, met de hakken over de sloot weliswaar en met een zeer magere eindscore.

Gelukkig zorgden de dames nadien voor een superspannende finale. Lotte begon perfect met vijf goede antwoordend, maar viel dan helemaal stil met welgeteld nog twee goede antwoorden op vijf vragen. Julie kon uitspelen met de namen van de secretarissen-generaal van de VN, deed dat niet, maar liet zich zeer strategisch in de score zakken, om dan wél vlot uit te spelen. Wat pure quiz betreft dus een mindere aflevering, wat grappen en grollen betreft dankzij Stefaan Degand en Barbara Sarafian toch nog een voldoende.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De leukste quotes

Julie (of ze Allerslimste Mens zou kunnen worden): “Neen. Het was en wonder dat ik destijds zo ver ben geraakt. Mijn man zegt altijd dat ik voor mezelf Paaseieren zou kunnen verstoppen. Ik vergeet namelijk alles. Ik heb nu vier dagen gestudeerd. Te weinig, te kort.”

Lotte (wat ze van Julie verwacht): “Pittige vrouw die heel veel weet. En met haar job...” Waarop Degand meteen toeslaat als Lotte vertelt dat haar ouders in het publiek zitten. “Hoe was ze als kind? Zozo? Hoe bedoel je, drinken...”

Degand (merkte op): “Waar is de gouden tijd dat Bart die quiz presenteerde...”

Van Looy (over Degand): “Je denkt ‘Prem is weer naar huis, het gaat rustig worden’, maar dan krijg je dit.”

Degand (over Sarafian): “Pasen komt vroeg dit jaar.” Waarop Barbara duidelijk maakt dat ze Stefaan liefst ‘onder narcose’ heeft’.

Degand (nadat Erik gewoon zegt “Je voelt me al komen”): “Ja, maar niet in mijn gezicht.” En Sarafian vervolgt “Maar Erik, ik heb je nog nooit voelen komen.”

Van Looy (laat zich gaan): “Ik heb eens een Barbie-pop in brand gestoken. Barbie-cue.”

En nog een wistje-datje van Julie: “Ik ben verslaafd geweest aan Maltezer-snoep. Elke dag een zakje van 100 gram.”