Roméo Elvis reageert op beschuldiging van aanranding: “Ik heb m’n handen gebruikt op een ongepaste manier” MVO/BDB

09 september 2020

15u28

Bron: Instagram 11 Showbizz De Belgische rapper Roméo Elvis (27) wordt beschuldigd van aanranding. Een jonge, Brusselse vrouw deelde dat nieuws op sociale media. Ze maakte ook enkele berichten, die hij naar haar stuurde, openbaar. “Ja, ik ben me ervan bewust dat ik mijn handen heb gebruikt op een ongepaste manier”, reageert de rapper op Instagram.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Roméo Elvis heeft me aangerand. #balancetonrappeur”, zo schrijft ze op Instagram. De hashtag is een verwijzing naar de bekende hit van Roméo’s zus, Angèle: ‘Balance Ton Quoi’. Die gaat er net over dat mannen hun plaats moeten kennen en dat ‘nee’ wel degelijk ‘nee’ betekent.

Wat er precies is voorgevallen tussen de twee is niet duidelijk, maar uit de conversatie die de vrouw deelde blijkt wel dat de rapper schuldbewust was. “Ik was een klootzak”, schrijft hij. “Het was een stomme impuls. Ik heb mijn vriendin, Léna, alles verteld. Ik wil jou ook de keuze geven om er in het openbaar over te praten. Ik weet dat je de neiging hebt om dat te doen, na wat er gebeurd is. Ik heb mijn excuses al aangeboden, maar ik besef dat dat niet genoeg is.”

Oprecht spijt

Intussen reageerde de rapper ook in een persoonlijk bericht op z’n eigen Instagram-pagina. “Ja, ik ben me ervan bewust dat ik mijn handen heb gebruikt op een ongepaste manier. Ik dacht in te gaan op een uitnodiging die er geen was. Ik ben gestopt vanaf het moment dat ik dat doorhad. Ik heb oprecht spijt van die handeling en bovenal excuseer ik me opnieuw, zoals ik al meerdere keren privé heb gedaan.”

“Ik ben wellicht het minst op mijn plaats om dit te zeggen, maar ik denk dat wat te vaak als banale handeling wordt gezien, een fout is die je niet mag maken”, vervolgt Roméo. “Maakt niet uit wie we zijn. Ik ben niet trots op deze situatie en ik hoop als voorbeeld te dienen dat je niet moet volgen.”

De hashtag #balancetonrappeur is intussen viraal gegaan op Twitter.

Een foto die is geplaatst door null (@) op 09 sep. 2020 om 13:54 CEST