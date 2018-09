Roméo Elvis is het beu: "Beschaamd als ik vuil als Theo Francken in de regering zie" TK

03 september 2018

12u07 0 Showbizz Roméo Elvis heeft het helemaal gehad met Theo Francken. De Brusselse rapper, die ook de broer van zangeres Angèle is, heeft in een Instagrampost zijn ongenoegen laten blijken over de staatssecretaris. "Ik ben beschaamd om Belg te zijn als ik vuil als jij in de regering zie, 'minister' Theo Francken", klinkt het.

Vermoedelijk is de post van Roméo Elvis een reactie op het verwijderde Facebookbericht van Francken vorige week, waarin hij zich kritisch had uitgelaten over een artikel rond lingerie voor mannen. "Draait de wereld door of ligt het aan mij?", vroeg hij zich toen af.

Volgens Elvis ligt het wel degelijk aan hem. "We mogen geen mensen opsluiten, geen debiele seksistische opmerkingen op Facebook zetten (en die achteraf verwijderen), mensen terugsturen naar noodsituaties en homofobe uitspraken doen", haalt hij uit naar Francken. "Ik schaam me een beetje om Belg te zijn als ik vuil als jij in de regering zie, Theo."

Elvis roept zijn volgers ook op om eens goed na te denken vooraleer ze in 2019 gaan stemmen voor een nieuwe federale regering. "Neem de tijd om je te informeren en op een bewuste manier te stemmmen in 2019. We mogen dit mooie land niet aan zulke mensen overlaten." Of zijn volgers echter veel kunnen doen aan de politieke toekomst van Francken, valt echter te betwijfelen. De fans van Roméo bevinden zich immers voornamelijk in Brussel en Wallonië en krijgen de optie niet om al dan niet voor Francken te stemmen.