Romeo Elvis beschuldigd van aanranding: “Het was een stomme impuls” MVO

09 september 2020

06u13 0 Showbizz De Belgische rapper Roméo Elvis (27) wordt beschuldigd van aanranding. Een jonge, Brusselse vrouw deelde dat nieuws op sociale media. Ze maakte ook enkele berichten die hij naar haar stuurde openbaar.

“Roméo Elvis heeft me aangerand. #balancetonrappeur”, zo schrijft ze op Instagram. De hashtag is een verwijzing naar de bekende hit van Roméo’s zus, Angèle: ‘Balance Ton Quoi’. Die gaat er net over de mannen hun plaats moeten kennen en dat ‘nee’ wel degelijk ‘nee’ betekent.

Wat er precies is voorgevallen tussen de twee is niet duidelijk, maar uit de conversatie die de vrouw deelde blijkt wel dat de rapper schuldbewust was. “Ik was een klootzak”, schrijft hij. “Het was een stomme impuls. Ik heb mijn vriendin, Léna, alles verteld.” Roméo Elvis is naar eigen zeggen bovendien nog steeds heel verliefd op Léna.

“Ik wil jou ook de keuze geven om er in het openbaar over te praten. Ik weet dat je de neiging hebt om dat te doen, na wat er gebeurd is. Ik heb mijn excuses al aangeboden, maar ik besef dat dat niet genoeg is.”

De hashtag #balancetonrappeur is intussen viraal gegaan op Twitter.