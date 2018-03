Romantische teaser van Lifetime's 'Harry & Meghan: A Royal Romance' laat harten smelten EVDB

17 maart 2018

18u27 1 Showbizz De eerste trailer voor de film over het liefdesverhaal tussen Prince Harry en Meghan Markle is vandaag verschenen. Hij is even melig als je zou kunnen verwachten als het gaat over een koninklijk sprookjeshuwelijk.

De film die uitkomt op 13 mei vertelt het verhaal van Prince Harry en Meghan Markle. Een korte samenvatting over hun levens apart, gevolgd door het verhaal van hoe hun liefde bloeide. Het koninklijke koppel trouwt op 19 mei, de film zal dus de ideale opwarmer zijn voor iedereen die wil meegenieten van de liefde tussen de twee. Of voor wie een zwak heeft voor romantiek.

In de film zien we acteurs Parisa Fitz-Henley als Meghan Markle en Murray Fraser als Prins Harry.